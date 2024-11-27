Diyarbakır\'da Dicle Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz Çamaşır Evi Hizmeti

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi öğrencilerinin faydalanması için çamaşır evini yeniden hizmete açtı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Dicle Üniversitesi mülkiyetindeki çamaşır evi yeniden faaliyete açıldı. Çamaşır evi, Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla Dicle Üniversitesi ile olan protokolün bir yıl süreli uzatılmasının ardından yeniden öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Üniversite yerleşkesinde bulunan Öğrenci Yaşam Merkezi B Blok Bodrum Kat 4 nolu taşınmazda yer alan çamaşır evi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan tadilatların sona ermesinin ardından hizmete açıldı. İki kurutma makinesi ve 3 çamaşır makinesinin kurulu olduğu merkezde, öğrenciler hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çamaşırlarını ücretsiz yıkayıp kurutabilecek. - DİYARBAKIR