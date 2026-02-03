Diyarbakır\'da Engelli Haritası Projesiyle 20 bin kişiye ulaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla 17 ilçe belediyesiyle koordineli biçimde yürüttüğü Engelli Haritası Projesi kapsamında 20 bin engelli vatandaşa ulaştı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, kent genelinde engelli profilinin ortaya çıkarılması ve ihtiyaçların tespit edilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesiyle iş birliği içinde yürüttüğü saha çalışmalarıyla Diyarbakır'ın engelli haritasını oluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında oluşturulan saha ekipleri, ev ev dolaşarak engelli vatandaşlara ilişkin tespitler yapıyor. Engelli vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik yürütülen çalışmalarda, engellilere dair tüm bilgiler formlar aracılığıyla kayıt altına alınıyor ve saha çalışmaları koordinatörlüğü bünyesinde toplanıyor.

"9 ayda 20 bin vatandaşa ulaştık"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Saha Çalışması Genel Koordinatörü Mustafa Yaşar, Engelli Haritası çalışmasının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Eylem Planı kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Yaşar, "Engelli Haritası çalışmamız, 17 ilçede 40 personelle sürdürülüyor. Nisan 2025'ten bu yana yürüttüğümüz saha çalışmalarında, 9 aylık süreçte Diyarbakır genelinde 20 bin engelli vatandaşa" dedi.

Toplanan verilerin belediyenin hizmet politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını ifade eden Yaşar, çalışmalar sayesinde engelli vatandaşların sosyal yardım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine daha kolay erişiminin sağlanacağını vurguladı. Saha ekiplerinin yalnızca veri toplamakla sınırlı kalmadığını belirten Yaşar, "Personelimiz sahada aynı zamanda rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlarımız ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor. Toplanan veriler, istatistiksel ve bilimsel analizlerle değerlendirilerek belediyemizin veri tabanı oluşturuluyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR