Diyarbakır\'da Engelli Kızlara Akülü Sandalye

25.02.2026 15:19
Muhtar Dilek Demir, hayırseverlerin bağışladığı akülü sandalyeleri 2 engelli kıza teslim etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü sandalyeleri 2 engelli kıza teslim etti.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan akülü sandalyeleri fiziksel engelli Fatoş Kaya (23) ve Hatice Çelik'e (7) takdim etti. Mahallede gerçekleştirilen teslim sırasında konuşan Muhtar Demir, hayırseverler tarafından gönderilen iki akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Demir, "Engelli genç kızlarımıza ayak olduk, umut olduk, ışık olduk. Allah bu hayrı yapandan binlerce kez razı olsun. Çocuklarımıza birer ayak oldular, okullarına rahatça gidebilmeleri için bizler de aracı olduk, vesile olduk. Daha bir sürü engelli ailelerimiz var, bireylerimiz var. Onlar için de tüm hayırseverlerimizin bizimle irtibata geçmelerini istiyoruz. Bu hayırlı Ramazan gününde zekatlarını, fitrelerini böyle güzel şeylere kullanabilirler. Biz onların hayır ve yardımlarını bekliyoruz efendim" dedi.

Fatoş Kaya, muhtara çok teşekkür ettiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Fatoş Kaya'nın annesi Zehra Kaya ise kızının ihtiyacı olduğunu ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dilek Demir, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

