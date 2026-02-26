Diyarbakır\'da gıda denetimi: 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu

Diyarbakır'da denetimlerde halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen yaklaşık 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el kondu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Denetim ekipleri, Ramazan ayı boyunca kent genelinde denetimlerini artırdı. Artan gıda tüketimi ve özellikle süt ile süt ürünlerine yönelik yoğun talep nedeniyle gerçekleştirilen kontrollerde, halk sağlığını riske attığı tespit edilen yaklaşık 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu. El konulan ürünler için imha süreci başlatılırken, ilgili işletme hakkında da cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında üretim, depolama ve satış noktalarında hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve etiket bilgileri detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı olduğu belirlenen, son tüketim tarihi geçmiş, uygun şartlarda saklanmadığı tespit edilen ve taklit-tağşiş şüphesi bulunan ürünler tutanak altına alındı. Söz konusu ürünler için imha süreci başlatıldı. Özellikle Ramazan ayında artan tüketim yoğunluğu göz önünde bulundurularak denetimleri hassasiyetle sürdürecek olan ekipler, halk sağlığını riske atabilecek hiçbir duruma müsamaha göstermeyecek.

Ekipler, gıda güvenliğine yönelik denetim ve kontrollerin yıl boyunca aralıksız ve kararlılıkla devam edecek. - DİYARBAKIR