Diyarbakır\'da Hortum Görüntülendi

DİYARBAKIR'da Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır kırsalında etkili olan rüzgarın etkisiyle Elazığ karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,