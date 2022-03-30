Diyarbakır'da 1,5 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da katıldığı törenle barışla sonuçlandı.

Bağlar'a bağlı Tellikaya Mahallesi'nde 2021 yılında Kurt ve Uçar aileleri arasında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası bölgedeki kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı. İki aile, kanaat önderlerinin de araya girmesiyle mahallede bulunan Kur'an Kursu'nda düzenlenen törenle barıştırıldı. Barış buluşmasına Başkan Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, AK Parti İl yönetim kurulu üyeleri, askeri erkan, kanaat önderleri, iki ailenin önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Barışmak İslam'ın en önemli emridir"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu buluşmada konuşan Başkan Beyoğlu, hiç tasvip etmeseler de toplumda zaman zaman bu tür tatsız hadiselerin yaşandığını, önemli olan barış zeminde buluşmak olduğunu söyledi. Beyoğlu, "Ben öncelikle sizlerin hizmetkarı olarak bu güzel buluşmayı gerçekleştiren kıymetli ailelerimizi ve bu işin barışla neticelenmesinde katkısı olan kanaat önderlerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Barışmak yüce dinimizin emri ve toplumsal anlamda da güzel bir geleneğimizdir. İnşallah bu görüntü tüm milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Kardeşlik hukukumuz var. Bunu tesis etmek ve korumak, bu toplumunun fertleri olarak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR