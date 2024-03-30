Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavga kamerada

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Diyarbakır'da iki grup arasındaki tekme, tokat ve yumruklu kavga kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tekme, tokat ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 5 kişi ayakta tedavi edilirken, polis inceleme başlattı. Öte yandan iki grubun kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(MHİ-AKK-Y)