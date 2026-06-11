Diyarbakır\'da İki Yeni Külliye Protokolü İmzalandı

Diyarbakır Valiliği himayelerinde, İl Müftülüğü ile Özkılıç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı arasında Kayapınar ilçesinde iki ayrı cami ve külliye yapımına ilişkin protokol imzalandı. Projelerle birlikte Barış Mahallesi'nde ibadet alanlarının yanı sıra Kur'an kursu, aşevi, taziye evi, kütüphane ve gençlik merkezi gibi sosyal alanlar da hayata geçirilecek.

Diyarbakır'da, kentte dini ve sosyal hayata katkı sunacak iki yeni külliye projesi için protokol imza altına alındı. Diyarbakır Valiliği himayelerinde, İl Müftülüğü ile Özkılıç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı arasında imzalanan protokollerle Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde iki ayrı cami ve külliye inşa edilecek. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kente kazandırılacak iki önemli yatırım süreci resmiyet kazandı. Protokoller kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli araziler üzerinde "Hacı Alaattin Özkılıç Cami ve Külliyesi" ile "Hacı Hanım Özkılıç Cami ve Külliyesi" yapılacak.

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı değerlendirmede, Diyarbakır'a kazandırılacak eserlerin yalnızca ibadet alanı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatı destekleyecek merkezler olarak da önem taşıdığını belirtti. Vali Zorluoğlu, projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İl Müftülüğüne, Özkılıç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına ve katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederek, yatırımların Diyarbakır'a hayırlı olmasını diledi. - DİYARBAKIR