Diyarbakır'da İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır\'da İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, acil durumlarda doğru müdahale becerisi kazandırmak için personeline ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitimde yangın güvenliği ve müdahale teknikleri anlatıldı ve uygulamalı yangın söndürme pratikleri yapıldı.

17.01.2025 15:39  Güncelleme: 15:41
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çeşitli birimlerde görev yapan personeline, acil durumlarda doğru müdahale edebilme becerisi kazandırmak amacıyla ilk yardım eğitimi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde oluşturulması zorunlu olan acil durum ekiplerine yönelik eğitim, 16-17 Ocak tarihlerinde belediye binasında yer alan Ali Emiri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Personelin acil durumlara daha hazırlıklı hale gelmesi ve hızlı, doğru müdahalelerde bulunabilme yeteneğinin kazanması amaçlanan eğitimde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Amiri ve İş Güvenliği Uzmanı Hasan Uğurlu tarafından yangın güvenliği ve müdahale teknikleri anlatıldı. Katılımcılar, eğitimin ardından belediye bahçesinde gerçekleştirilen yangın söndürme uygulamasıyla öğrendiklerini pratikte test etme imkanı buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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