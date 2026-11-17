Diyarbakır'da jandarma personeline helikopterden inme, binme ve helikopteri yönlendirme eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgide, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı Hani 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline yönelik, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığının helikopter desteğiyle "Genel Maksat Helikopterinden İnme, Helikoptere Binme ve Helikopteri Yönlendirme Eğitimi" gerçekleştirildiği belirtildi. Eğitimde, helikopterle intikal süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar personele uygulamalı ve teorik olarak aktarıldığı kaydedildi.