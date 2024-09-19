Diyarbakır\'da Kadın Yöneticiye Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanı, müdür, şef ve birim sorumlusu olan yönetici kadınlara toplumsal cinsiyet eğitimi verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, belediye personeline yönelik başlattığı 'Toplumsal Cinsiyet' eğitimlerine belediyedeki daire başkanı, müdür, şef ve birim sorumlusu olan yönetici kadınlarla devam etti. Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Konferans Salonunda düzenlenen eğitimi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özden Gürbüz Sümer verdi.

"Eşit katılım toplumun güçlenmesine katkı sağlar"

Gürbüz Sümer, toplumsal cinsiyetin, toplumun kadın ve erkeğe yüklediği roller, sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl algıladığı ve neler beklediğini tartışan bir kavram olduğu belirtti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ise fırsatları kullanmada ve hizmetlere erişimde kişinin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapılmamasını ifade ettiğine vurgu yapan Gürbüz Sümer, kadınların ve erkeklerin eşit olduğu ve aynı haklara sahip olduğunun altını çizdi.

Cinsiyetin eğitim, çalışma, sağlık gibi temel hakların kullanımında ayrımcılık nedeni olamayacağına işaret eden Gürbüz Sümer, kadınların ve erkeklerin toplum hayatına eşit ve etkin katılımının toplumun güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. - DİYARBAKIR