Diyarbakır\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlikler Düzenlendi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Bir yıl sürecek 'Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız' adlı kampanya çerçevesinde, belediyeler, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde broşür dağıttı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, otobüslerde broşür dağıtarak kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştı. Broşürlerde, şiddetin her türlüsünün suç olduğuna dair net mesajlar verildi. - DİYARBAKIR