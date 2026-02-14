Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadının insan hakları eğitim programını hayata geçirdi - Son Dakika
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadının insan hakları eğitim programını hayata geçirdi

14.02.2026 14:14  Güncelleme: 14:15
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), 20 kadının katılımıyla 16 hafta boyunca sürecek. Program, kadınların haklarını öğrenmelerini ve toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğinde başlatılan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, 20 kadının katılımıyla 16 hafta boyunca devam edecek.

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH) iş birliğinde Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) hayata geçirildi. Haftada bir gün düzenlenecek program, toplam 16 hafta sürecek ve DBB Kadın Meclisi'nde yer alan 20 kadının katılımıyla gerçekleştirilecek. Kadınların ulusal ve uluslararası düzeyde sahip oldukları hakları öğrenmeleri, bu hakları savunmaları ve gündelik yaşamlarında etkin biçimde kullanmaları amacıyla hazırlanan program, katılımcıların edindikleri bilgi ve deneyimleri diğer kadınlarla paylaşarak toplumsal farkındalığın yaygınlaştırılmasını hedefliyor. KİHEP, kadınların hak temelli bilgiye erişimini artırmayı, özgüvenlerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu yönüyle hem bireysel hem de kolektif düzeyde güçlenmeye katkı sunuyor.

"Program aynı zamanda bir dayanışma alanı"

KİHEP Eğiticisi Rojda Kızgın, programın yalnızca bir eğitim süreci olmadığını, aynı zamanda kadınlar arasında güçlü bir dayanışma zemini oluşturduğunu belirtti. Kızgın, "Program, kadınların haklarını öğrenmelerinin ötesinde, bu hakları talep edebilen ve savunabilen bireyler olarak güçlenmelerini amaçlıyor. Kadınlar güçlendikçe aile içinde, iş yaşamında ve toplumsal alanda daha eşit ilişkiler kurulmasına katkı sunuyor. En önemli çıktılardan biri de kadınlar arasındaki dayanışmanın güçlenmesi ve hak temelli mücadelenin yaygınlaşmasıdır" dedi.

Program kapsamında katılımcılar aktif grup çalışmalarıyla desteklenecek. Eğitim başlıkları arasında "Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları, İletişim ile Kadın ve Siyaset" konuları yer alıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

