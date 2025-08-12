Diyarbakır'da Kadınlar İçin Yıkanabilir Ped Atölyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yıkanabilir Ped Atölyesini "Bir kendime, bir arkadaşıma dikiyorum" temasıyla Bağlar Bağ Evinde gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Döngümüzle Dönüşüyoruz" sloganıyla yürüttüğü Yıkanabilir Ped Atölyesini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bağlar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü ile gerçekleştirilen atölye, "Bir kendime, bir arkadaşıma dikiyorum" temasıyla Bağcılar Mahallesi'ndeki Bağlar Belediyesi Bağ Evinde yapıldı. Atölyeye yaşam merkezinden yararlanan kadınlar katıldı. Atölyede yapılan sunumu dinleyen kadınlar, daha sonra ihtiyaçlarına uygun yıkanabilir ped dikti.

Atölye çalışmalarına ilişkin bilgi veren eğitmen Sevda Kayar Görer, kolektif bir çalışma ve dayanışma yürüteceklerini belirterek, "Ocak ayı itibariyle 'Döngümüzle Dönüşüyoruz' kampanyasını başlattık. Yıkanabilir ped atölyesinin açılışını gerçekleştirmekle beraber yaygınlaştırmak gibi bir hedefimiz de vardı. Bu çalışmada Ben ü Sen Semti'ni pilot bölge olarak seçtik. İki atölyemizi burada yaptık. Ben ü Sen'den sonra Bağlar Yeniköy, Kayapınar Kuçe ve Sur Lalebey Kadın Yaşam Merkezi ile beraber programlarımız devam etti" dedi.

Temel amaçlarından birinin de regl tabusu üzerine konuşmak olduğunu kaydeden Görer, şöyle konuştu:

"Kadınlarla bu minvalde sohbetler gerçekleştiriliyor, deneyimler paylaşılıyor. Kadın üreme sağlığı üzerine konuşuyoruz, yanlış bilinenler üzerine tekrardan bir aktarım yapılıyor. Geçen hafta Kayapınar Belediyesi ile atölyeyi gerçekleştirdik. Bugün de farklı bir tema ile yola çıktık. 'Bir kendime bir arkadaşıma dikiyorum' temasıyla atölyeyi Bağlar Belediyesi ile gerçekleştirdik. Çok keyifli bir atölye oldu. Bugün ki çalışmanın daha farklı özel bir amacı vardı. Kadınlar, bir pedi kendilerine bir pedi de Kardelen Kadın Merkezindeki kadınlar için dikti."

Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın Yaşam Merkezlerinde başlatılan "Döngümüzle Dönüşüyoruz" atölyeleri, regl yoksulluğuna dikkat çekmeyi ve kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Atölyeler, ilçe belediyelerinin kadın politikaları müdürlükleri iş birliğiyle devam edecek. - DİYARBAKIR