Diyarbakır'da Kadınlara Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadınlara Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti

Diyarbakır\'da Kadınlara Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Çınar ilçesinde kadınlara ücretsiz meme ve rahim ağzı kanseri tarama hizmeti sunulmaktadır. Mobil mamografi aracıyla günlük 40 kadına test yapılacak. Proje bilinçlendirme faaliyetleriyle destekleniyor.

10.10.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Çınar ilçesinde kadınlara ücretsiz meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğinde sürdürülen uygulama kapsamında, meme ve rahim ağzı kanserine karşı önleyici testler yaptırmak isteyen kadınlara Çınar ilçesinde ücretsiz mamografi desteği verdi. Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 40-69 yaş arasında yaygın olarak görülen meme ve rahim ağzı kanserine karşı önleyici testler yaptırmak isteyen kadınlara destek oluyor.

Testler, mobil mamografi aracında yapılıyor

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilen mobil mamografi aracı Çınar ilçesi Devlet Hastanesi önünde hizmet vermeye başladı. Tarama öncesinde Çınar Belediyesi ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Hizmetten faydalanmak isteyen kadınlar, Çınar Belediyesine ait servis araçlarıyla mamografi kontrolüne götürüldü. Ardından Sağlık Müdürlüğünün personel ve cihaz desteğiyle mobil araçta kadınların testleri yapıldı.

Kadınlar kansere karşı bilinçlendiriliyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özden Gürbüz, Çınar'da testlerini yapan kadınlarla görüşerek kanser hastalığına karşı yapılması gereken önleyici testlerin ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı.

Günlük 40 kadına meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapacak mobil araç, 3 hafta boyunca Çınar'da çalışmalarını sürdürecek. Mobil mamografi aracı, Diyarbakır'ın diğer ilçelerinde de kadınlara hizmet verecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kadınlara Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti - Son Dakika

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