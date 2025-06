Diyarbakır\'da Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Diyarbakır'da 2 kişinin öldürülmesiyle başlayan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

12 Aralık 2024 tarihinde merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Borsası'nda iki grup arasından yaşan kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Devam eden olayda Bağlar ilçesi Sento Caddesi'ndeki bir kıraathanede Seyfettin Tunçel silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine 1 Mart 2025 tarihinde Diyarbakır'da kayıp ihbarı verilen Mehmet Yüksel'in (24), Batman'ın Demirbilek köyünde boş arazide cansız bedeni bulunmuştu. 2 kişinin ölümüyle Kulya ve Nasıran ailesi arasında kan davası başladı.

Bölgenin kanaat önderleri, taraflarla görüşüp barış için söz aldı. Taraflar, bir düğünün salonunda bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barıştı.

Bölgede kanaat önderi ve iş adamı olan Mustafa Çubuk, yaklaşık 8 ay önce 2 gencin hayatını kaybettiğine değinerek, bölgedeki kanaat önderleri olarak araya girerek barışı sağladıklarını söyledi. Çubuk, emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini ifade ederek, aşiretler arası bu tür davaların olmaması temennisinde bulundu.

Aşiretler arasında en ufak durumda olayların büyüdüğüne dikkat çeken Çubuk, "Bizler bu konuda her zaman hazırız. Her zaman barıştan yana mücadelemizi ediyoruz. Mutlu günümüzdür, her 2 aileye de çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan başları sağ olsun. Sloganımız her zaman barıştır. İyi ki barış, kardeşlik vardır. Cumhurbaşkanımızın da sloganı her zaman barıştır. Bölgede her tarafta barış var. Şu anda da barış için mücadelemiz devam ediyor" dedi. - DİYARBAKIR