Diyarbakır'da Kanser Hastalarına Ücretsiz Sosyal Taksi Hizmeti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kanser Hastalarına Ücretsiz Sosyal Taksi Hizmeti

Diyarbakır\'da Kanser Hastalarına Ücretsiz Sosyal Taksi Hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kanser hastalarına ev ile hastane arasında ulaşım desteği sağlayacak 'Sosyal Taksi Projesi'ni başlattı. Bu proje ile hastalar, tedavi sürecinde rahat bir ulaşım imkanı bulacak.

11.02.2025 16:25  Güncelleme: 16:28
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kanser hastalarına yönelik tedavi süreçlerinde ev ile hastane arasında ulaşım desteği sağlayacak olan "Sosyal Taksi Projesi"ni hayata geçirdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Erişilebilir Ortak Yaşam" mottosuyla kanser hastalarına yönelik ev ve hastane arasında hizmet vermek için Sosyal Taksi Projesini hayat geçirdi. Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürütecek olan Sosyal Taksi hizmeti ile ulaşım zorluğu yaşan kanser hastaları evlerinden alınarak tedavi gördükleri hastanelere bırakılacak. Gün içinde tedavilerini tamamlayan kanser hastası vatandaşlar, Sosyal Taksi ile evlerine bırakılacak. Tedavi sürecince vatandaşlar için enfeksiyon riskini azaltmayı ve hastanelere daha rahat ulaşımı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Sosyal Taksi, vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Proje hakkında bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı İsmail Değirmenci, 2025-2029 stratejik plan çalışmalarını yaparken kentteki bütün sivil dinamiklere kulak verdiklerini vurguladı. Bu anlamda Kanserle Mücadele Derneğinin araç talebine kayıtsız kalamadıklarını belirten Değirmenci, "Bugün Sosyal Taksi'yi hayata geçirmenin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizler bu anlamda Sosyal Taksimizi bugün itibarıyla hayata geçirerek 7/24 hizmeti yürüteceğimizi beyan ediyoruz. Kanser hastaları 153 üzerinden bir telefon kadar bize yakın olacak. ve bizler gün içerisinde temas edip hastane ve ev arasındaki koordinasyonu sağlayacağız" dedi.

Sosyal Taksi ile evinden alınarak Onkoloji Hastanesine bırakılan kanser hastası Zeliha Özdağ Gözen, 7 yıldır kanser hastası olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle ben her gün tedavi görüyorum. Tedavi gördüğüm için otobüslere bindiğim zaman zor oluyor. İnşallah bundan sonra daha rahat gelip tedavimizi görürüz. Böyle bir imkanın devam etmesini istiyorum. Büyükşehir Belediyesine, Serra başkan ve bütün çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kanser Hastalarına Ücretsiz Sosyal Taksi Hizmeti - Son Dakika

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