Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollar Açıldı, İki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollar Açıldı, İki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır\'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollar Açıldı, İki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, acil durumlar için iki hastanın hastaneye ulaşımını sağladı.

12.02.2025 13:46  Güncelleme: 13:52
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, 2 hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Hani ve Çınar ilçelerine bağlı bazı kırsal mahallelerde yolların kapanması üzerine, belediye ekipleri hemen harekete geçti. Hani'ye bağlı Çukur Mahallesi ile Çınar ilçesine bağlı Çatmadal Mahallesi'nden gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarları üzerine, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ambulansın kar nedeniyle ilerleyemediği yollarda çalışma başlattı. Çukur Mahallesi'nde 23 kilometrelik yol kardan temizlenerek, ambulansın geçişi sağlandı ve hasta olan bir çocuk hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı. Çatmadal Mahallesi'nde ise diyaliz hastası olan bir vatandaş için yol açıldı ve hasta ambulans ile hastaneye götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollar Açıldı, İki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollar Açıldı, İki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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