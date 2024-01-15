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Diyarbakır'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın 42 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın 42 gün sonra hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ısınmak için evin içinde bırakılan mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın, 42 gün sonra hayatını kaybetti. Zehirlenme vakasında eşi İzettin Ç.(80) hayatını kaybetmiş, torunları Ezgi Ç. ve Elif Ç'yi zehirlenmişti.

Diyarbakır\'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın 42 gün sonra hayatını kaybetti
15.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 22:55
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ısınmak için evin içinde bırakılan mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın, 42 gün sonra hayatını kaybetti.

İlçenin Kervanpınar Mahallesi'nde yaşayan Remziye Ç. (67), 5 Aralık 2023 tarihinde ısınmak için evin içinde bırakılan mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakımda tedavi gören Remziye Ç., 42 gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayda Remziye Ç.'nin eşi İzettin Ç. (80) hayatını kaybetmiş, torunları Ezgi Ç. (4) ve Elif Ç. (3) de karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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