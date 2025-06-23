Diyarbakır'da bir tarlada cep telefonu kamerasına yakalanan köstebek, toprağı eşeledikten sonra içine girip kayboldu.
Diyarbakır merkezde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalanan köstebek, en iyi bildiği şeyi yaptı. Toprağı eşeleyen köstebek, bir süre kazı işlemine devam ettikten sonra içine girip gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Köstebek Kameraya Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?