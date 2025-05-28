Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Tüketici Hakları Denetimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Tüketici Hakları Denetimi

Diyarbakır\'da Kurban Bayramı Öncesi Tüketici Hakları Denetimi
28.05.2025 15:06  Güncelleme: 15:15
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Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çeşitli ürünlerin fiyat etiketleri ve aldatıcı uygulamalar incelendi, toplamda 348 firmada aykırı ürün tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürün fiyat etiketleri, kasa ve raf fiyatı uyumu, ürün logosu kullanımı ile tüketiciye yönelik aldatıcı uygulamaları mercek altına alındı. Piyasalarda haksiz fiyat artışı, stokçuluk ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara karşı sıfır toleransla hareket edildiği vurgulandı.

İl genelinde yılbaşından bu yana toplam 2 bin 747 firmada 24 bin 877 ürün denetlenirken, 348 firmada 926 aykırı ürün tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar neticesinde ilgili firmalara toplam 2 milyon 931 bin 716 TL idari para cezası uygulandı.

Denetime katılan Diyarbakır Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, 6502 sayılı tüketicinin koruması ve piyasa gözetimi kanunu kapsamında fiyat etiketi denetimlerini gerçekleştirdiklerini, ayrıca 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlemesi hakkında kanun kapsamında da haksız fiyat artışı denetimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber Bakanlığın talimatıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Atik, "Bu çerçevede bugünden itibaren Kurban Bayramı öncesi denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ürün gruplarını özellikle denetimini yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarıyla da ilgili sıkıntıların olabileceği düşüncesiyle fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Özellikle de fiyat değişim tarihlerini kontrol ediyoruz. Şu ana kadar karşılaştığımız birkaç sıkıntılı durum oldu. Bunlarla ilgili de idari yaptırım kararlarımızı uygulayacağız. Bayrama kadar da bu denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek. Diyarbakır ilimizde normalde 6 veya 7 grup şeklinde denetimlerimizi yapıyoruz. Ama Kurban Bayramı yaklaştığı için de bu grup sayılarımızı 9 gruba çıkarttık. İlçelerimiz de de bu denetimler belediyeler tarafından, zabıta ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün tutanaklar il müdürlüğümüze geliyor ve gerekli idari yaptırımları burada uyguluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Tüketici Hakları Denetimi - Son Dakika

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