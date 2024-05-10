Diyarbakır'da Liseli Çocuklar Engelleri Kaldıran Sergi Açtı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Liseli Çocuklar Engelleri Kaldıran Sergi Açtı

Diyarbakır\'da Liseli Çocuklar Engelleri Kaldıran Sergi Açtı

Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, görme engelli çocuklarla bir araya gelerek onların hayallerini fotoğraflayıp sergiledikleri bir proje gerçekleştirdi. Proje, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiş ve Diyarbakır Sinema Ofisi sponsor olmuştur. Öğrenciler, bu proje sayesinde hem engelli çocuklarla bağ kurmuş hem de kendi farkındalıklarını geliştirmişlerdir. Sergiye gelen ziyaretçilerin tepkileri ise oldukça olumlu olmuştur.

10.05.2024 14:33
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Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde liseli çocuklar engelleri kaldıran bir sergi açtı.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler; Azize Meryem Eminoğlu, Esma Aksoy, Zehra Akboğa, Nergiz Karadeniz, Zeynep Asya Yeşilçayır, Meryem Gündüz, Azra Telci, Sümeyye Dila Ekin, Nur Yıldız Karabulut, Zehra Tez ve Merve Fidantek, Diyarbakır Sinema Ofisinden Yönetmen Feyzi Baran ve Senarist Kamil Kahraman'dan Temel Fotoğrafçılık eğitimi, hikaye ve senaryo yazma eğitimleri aldı. Ali İhsan Aslan Görme Engelliler Ortaokulunda bulunan görme engelli çocuklarla bir araya gelen öğrenciler görme engelli öğrencilerin hayallerini yazarak bu hayalleri canlandırıp fotoğrafını çekti. Proje Koordinatörü Büşra Baran; "Kadrajımda Engel Yok; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Diyarbakır Sinema Ofisinin Sponsoru olduğu bir SADA projesi ve bu proje ile görme engelli çocuklarımızın hayalleri fotoğrafa dönüşmüş oldu. Bu proje sonrasında öğrencilerimiz hem oradaki arkadaşlarıyla gönül bağı kurmuş oldu. Hem de kendi günlük rutinlerinde belki farkına bile varmadan yaptıkları ufak şeylerin aslında hayal edilebilecek birşey olduğunun farkına vardılar. Bu da onların hayatlarına dair farkındalıklarını geliştirdi beni en çok mutlu eden nokta burası" diye konuştu.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Yıldız Özateş; öğrencilerin bu sergi için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Özateş, "Kendi elleri ile okul bahçesini sergi alanına çevirdiler. Bu gün projenin açılış sergisiydi ve ziyaretçilerin fotoğraflara ilk tepkileri inanılmaz güzeldi. Bu güzelliğin mimarları var tabi ki bu sebeple; desteklerinden dolayı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Diyarbakır Sinema Ofisine, kapılarını bizlere açan Ali İhsan Aslan Görme Engelliler Okulu Yönetimine, Projemizin koordinatörü Büşra Baran hocamıza ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Liseli Çocuklar Engelleri Kaldıran Sergi Açtı - Son Dakika

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