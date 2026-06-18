Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri madde bağımlılığıyla mücadelede yeni dönemi başlatıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri madde bağımlılığıyla mücadelede yeni dönemi başlatıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri madde bağımlılığıyla mücadelede yeni dönemi başlatıyor
18.06.2026 15:44  Güncelleme: 15:48
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulumu için hazırlıklara başladı. İlçe belediyeleriyle ortak ağ oluşturulurken, danışmanlık merkezinde 140 kişiye destek sağlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. Kentte tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için hazırlıklar başlarken, ilçe belediyeleriyle ortak mücadele ağı oluşturuluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bir yandan danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sürdürürken, diğer yandan kentte kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için hazırlıklara başladı. Ayrıca ilçe belediyeleriyle ortak bir koordinasyon ağı kurmanın yanı sıra tüm ilçe belediyelerin meclis kararlarıyla danışmanlık merkezleri açma kararı alarak mücadeleyi kent geneline yaymayı hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bucak, "Madde bağımlılığının yalnızca bireyi etkileyen bir sağlık sorunu olmadığının bilinciyle, her geçen gün daha fazla aileyi, genci ve çocuğu etkileyen bu çok boyutlu soruna; insan haklarını, halk sağlığını ve toplumsal dayanışmayı esas alan bütüncül bir yaklaşımla müdahale ediyoruz. Bu kapsamda, Ocak 2025'te Sümerpark Yerleşkemizde hizmete açılan Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezimizde, bağımlılıkla mücadele eden yurttaşlarımıza terapi, psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunuyoruz" dedi.

"140 vatandaşa bireysel destek sağladık"

Merkezin açıldığı günden bu yana 140 vatandaşa bireysel terapi ve danışmanlık hizmeti verdiğini aktartan Bucak, sözlerine şöyle devam etti:

"Danışanlara yalnızca merkez bünyesinde destek sunulmakla kalınmadı, ihtiyaç duydukları hastane ve tedavi süreçlerinde de eşlik edildi. Bağımlılıkla mücadelenin ancak sürekli destek ve toplumsal dayanışmayla mümkün olduğu anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, koruyucu ve önleyici faaliyetlere de öncelik verdik. Merkezimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bin 700 ebeveyn ve yetişkine bağımlılık farkındalık eğitimleri verildi. Ailelerin bağımlılık risklerini erken fark etmeleri, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve koruyucu tutumlar geliştirebilmeleri amacıyla kapsamlı programlar gerçekleştirdik.

Öte yandan, çocuk ve gençleri bağımlılık riskinden uzak tutmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 bin 520 çocuğu Hayat Parkı Atölyeleri ile buluşturduk. Çocukların güvenli sosyal alanlara erişimini artıran, yaşam becerilerini güçlendiren ve risklerden korunmalarını destekleyen çalışmaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sahada yürütülen çalışmalar ve ailelerden gelen talepler doğrultusunda kentte önemli bir ihtiyacın bulunduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak kentte kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezinin kurulması için hazırlıklara başladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır sahada çalışan uzman ekiplerimizin deneyimleri ile danışan ve ailelerden gelen geri bildirimler, böyle bir merkezin gerekliliğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Hayata geçirilmesini planladığımız merkezin yalnızca bir tedavi alanı değil; üretimin, sosyal yaşamın, psikolojik desteğin ve toplumsal yeniden bütünleşmenin sağlanacağı bir 'rehabilitasyon köyü' anlayışıyla tasarlanacağını ifade etmek istiyoruz."

Toplantıda konuşan Ergani Belediye Başkanı Şiyar Güldiken ise yaptıkları saha araştırmalarında ilk uyuşturucu madde kullanım yaşının 7 ile 9 yaş olduğunu üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri madde bağımlılığıyla mücadelede yeni dönemi başlatıyor - Son Dakika

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