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Diyarbakır'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Katılım Azaldı - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Katılım Azaldı

Diyarbakır\'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde Katılım Azaldı

Diyarbakır'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde katılım oranı düştü ve 380 bin 189 kişi sandığa gitmedi.

01.04.2024 18:31  Güncelleme: 18:38
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AHMET ÜN

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 164 bin 129 seçmenin bulunduğu Diyarbakır'da 380 bin 189 kişi sandığa gitmedi.

Diyarbakır'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılım azaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçeyi DEM Parti'nin kazandığı seçimlerde AK Parti 4 ilçe belediyesini aldı.

Kayıtlı 1 milyon 164 bin 129 seçmenin bulunduğu Diyarbakır'da seçim için 3 bin 972 sandık kuruldu. 783 bin 940 oydan 722 bin 407'sinin geçerliği sayıldığı Diyarbakır'da seçime katılım oranı yüzde 67.34 oldu. Diyarbakır'da 380 bin 189 kişinin sandığa gitmediği belirlendi.

DEM PARTİ VE AK PARTİ'NİN OYLARINDA DÜŞÜŞ

2019'daki yerel seçimlerde Diyarbakır'daki seçmen sayısı 1 milyon 49 bin 462 iken, seçime katılım oranı yüzde 78.69 olmuştu. 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı, kullanılan oyların 490 bin 571'ini alarak 62.9 oranla birinci seçilirken, AK Parti'nin adayı Cumali Atila yüzde 30.9 oranla ikinci sırayı almıştı.

31 Mart 2024 seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Ayşe Serra Bucak Küçük, yüzde 64,9 ile oyların 463 bin 22'sini alırken, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Adayı Mehmet Halis Bilden121 bin 571 oyla yüzde 16.83'de kaldı.

Kaynak: ANKA

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