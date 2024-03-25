Diyarbakır'da metruk eve bırakılan bebeğin annesi hakkında 13-20 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da metruk eve bırakılan bebeğin annesi hakkında 13-20 yıl hapis cezası isteniyor

Diyarbakır\'da metruk eve bırakılan bebeğin annesi hakkında 13-20 yıl hapis cezası isteniyor

Diyarbakır'da yeni doğan bebeğini metruk eve bıraktığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.Ç.C. (26) hakkında hazırlanan iddianamede, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

25.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:37
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AHMET ÜN

Diyarbakır'da yeni doğan bebeğini metruk eve bıraktığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.Ç.C. (26) hakkında hazırlanan iddianamede, "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Merkez Sur ilçesinde 23 Şubat günü İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak'taki metruk evde terk edilmiş vaziyette yeni doğan bebek bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.Ç.C., olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklu yargılanan M.Ç.C., hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, M.Ç.C.'nin, "23 Şubat'ta bulunduğum otelde tek başıma erkek bebeği doğurdum. Maddi durumum iyi olmadığı için bebeğe bakamayacağımı düşündüm. Bundan dolayı İskender Paşa Mahallesi'nde bilmediğim bir sokakta harabe bir binanın önüne bebeği bıraktım" ifadeleri yer aldı.

İddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin mevcut eyleminin bebeğin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumu, mağdur bebeği metruk bir yere bıraktığı göz önünde bulundurulduğunda, eyleminin 'alt soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirildiği ve üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin ikrarı, bilgi sahibinin beyanı ve kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere şüpheli hakkında işlediği suçtan kamu davası açılması yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından eylemine uyan suçtan cezalandırılması talep olunur."

Anne hakkında, "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan bebek, hastanedeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alınmıştı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da metruk eve bırakılan bebeğin annesi hakkında 13-20 yıl hapis cezası isteniyor - Son Dakika

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