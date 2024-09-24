Diyarbakır\'da Okul Kantinlerine Sağlık Denetimi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için okul kantinlerine yönelik denetime devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Denetim ekipleri, okul kantinlerinde hijyen ve ürün denetimlerinde bulundu. Kantin işletmecileri satılmaması gereken ürünler hakkında bilgilendirilirken, uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Denetimlerle, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarını desteklemek ve gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen kantinlere gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda yasal işlemler uygulanıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Birimi ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan Gıda Denetim Koordinasyonu da, öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimi için ilçelerdeki okullarda bulunan kantinlerde denetimleri sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve öğretim dönemi boyunca denetimlere devam edecek. - DİYARBAKIR