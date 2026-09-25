Diyarbakır'da samanın tarladan besiciye kilosu 2.50-2.60 liradan 6.5-7 liraya çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da samanın tarladan besiciye kilosu 2.50-2.60 liradan 6.5-7 liraya çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da samanın tarladan besiciye kilosu 2.50-2.60 liradan 6.5-7 liraya çıkıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 10 yıldır saman presleyen Mehmet Yakışıklı, tarlada kilogramını 2.50-2.60 TL'den aldığı samanı nakliyecilere 4 TL'ye satıyor. 5 yıldır nakliye yapan Veysel Doğtaş, samanı besicilere 6.5-7 TL aralığında sattıklarını, geçen yıl tarlada 8 TL'ye yüklediklerini söyledi.

Diyarbakır'da çiftçi Mehmet Yakışıklı 10 yıldır saman preslemesi yaparak, Veysel Doğtaş ise nakliyesini gerçekleştirerek geçimini sağlıyor.

Diyarbakır ve çevre illerde samanları tarladan alıp makineleriyle presleyip satan Mehmet Yakışıklı, üreticilerle besiciler arasında adeta köprü vazifesi görüyor. Yakışıklı, tarlada kilogramını 2.50-2.60 TL'den aldığı samanı nakliyecilere 4 liraya sattığını, bunun besicilere adrese teslimatta 6.50-7 liraya mal olduğunu söyledi.

5 yıldır kendine ait araçla nakliye işi yapan Veysel Doğtaş ise, tarlada samanı presçilerden 4-4.10 liraya satın aldıklarını, besicilere 6.5-7 lira aralığında sattıklarını ifade etti. Samanları İstanbul ve Erzurum'un yanı sıra birçok ile götürdüklerini dile getiren Doğtaş, geçen yıl ise samanı tarlada 8 liraya yüklediklerini, üreticiye 10-11 liraya mal ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırEkonomiDOĞTAŞYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı
Sarıçam’da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu ’tavuklarımı yedi’ savunmasıyla serbest bırakıldı Sarıçam'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu 'tavuklarımı yedi' savunmasıyla serbest bırakıldı
Suriye’de çobanlık yapan çocuğa İsrail askerlerinden darp: Sürüsü araçla ezildi Suriye'de çobanlık yapan çocuğa İsrail askerlerinden darp: Sürüsü araçla ezildi
Antalya’da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
İsmi gören bir daha baktı CHP’den ayrılan Özgür Özel AK Parti’ye katıldı İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
15:17
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
15:15
Kocaeli’de dev gece Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu
14:44
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 16:04:22. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da samanın tarladan besiciye kilosu 2.50-2.60 liradan 6.5-7 liraya çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei