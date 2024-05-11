Diyarbakır'da şehit annesi oğlunun eşyalarını müzeye çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da şehit annesi oğlunun eşyalarını müzeye çevirdi

Diyarbakır\'da şehit annesi oğlunun eşyalarını müzeye çevirdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan şehit annesi Raife Yılmaz, şehit olan oğlu için evinin bir odasını müzeye dönüştürdü. Yılmaz, oğlunun son Anneler Günü kutlamasını anlatırken, şehit annelerine bayram ve Anneler Günü olmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, oğlunun kişisel eşyalarını sergilediği odada duygusal anlar yaşadı. Haberin devamında Yılmaz'ın oğluyla ilgili anıları ve duyguları yer alıyor.

11.05.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da şehit annesi Raife Yılmaz, evin bir odasına oğlunun eşyalarını yerleştirerek müzeye çevirdi. Yılmaz, "Şehit annelerine Anneler Günü olmasın, çünkü boşluktayız" dedi.

Ergani ilçesinde yaşayan Raife Yılmaz, 2018 yılında Adıyaman'ın merkez Kuyucak köyünde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan oğlu uzman çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz için evinin bir odasını oğlunun kişisel eşyalarını yerleştirerek müzeye çevirdi. Oğlunun hasretiyle yaşayan Yılmaz, gözyaşları içinde oğlunun son Anneler Günü kutlamasını anlattı.

Şehit annesi Raife Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, ölümünden önce en son mayıs ayında, 'Anneler Günü'nü anam, Anneler Günün kutlu olsun' dediğini hatırlatarak oğlunun "anam" kelimesinin ağzını doldurduğunu söyledi.

"İki bayram geldi, beni nasıl kucakladı. Etme Kürşat, kemiklerimi içine geçirdin annem dedim. Demek ki, gidecekti ki içine çekerek beni götürdü" diyen Yılmaz, "O aklıma geldiği zaman çıldırıyorum. Hepsi aynı acıyı yaşıyorlar. Ben yalnız değilim. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Ne anneye, ne babaya, ne de kardeşe. Evlat denilince su duruyor. Şehit annelerine ne bayram, ne de Anneler Günü olsun. Çünkü boşluktayız. Onun yokluğu tamamıyla belli" dedi.

Odanın oğlunun şehit olduktan sonra şehit müzesi yapmak istediğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim burada sanat okulunun marangoz bölümü öğretmenleri geldiler. Ben çizdim, onlar yaptılar. Vali Hasan Basri Güzeloğlu'da gelip açılışını yaptı, beraatını getirdi. O gün paşalar geldi. Bu oda da, oğlum koyu Galatasaraylıydı. Galatasaray formaları var, fotoğrafı, beraatları, Fethi Sekin arkadaşıydı, onun fotoğrafı var. Bu bayrak, üstüne örtülen bayrak. Bu da mezarından alınan toprak. Bu da Fethi Sekin ile olan fotoğrafı. Kürşat'ın uzmanlığa gitmesini o istemiş. İkisi de şehit oldu, aralarında bir sene 5 ay var. O da Elazığlı, bizde Elazığlı, iki hemşehri bir araya geldiler. Orada inşallah bir birlerini karşılamışlardır. Yastık, en son başını koyduğu yastık. Bu da Kur-an'ı Kerimi, daima üstünde gezdirirdi. Şırnak'ta arkadaşı şehit olduğu zaman Yasin-i Şerif okudu. Kollarında can verdi."

"Devletsiz olmaktansa yaşamamak daha iyidir"

Şehit oğlunun üstünde olan en son tişörtü saklayan Yılmaz, "Bunu saklamamın sebebi, yıkamadım. Oğlu 3 yaşındaydı, babasının kokusunu unutmuştur. Büyüdüğü zaman kokusunu koklasın. Fazla çıkartmıyorum, kokusunu kaybetmesin. Tek bir dileğim var. Anneler, kızlarını devletçi olarak yetiştirsin. Bizim annemiz bizi öyle yetiştirdi. Dedi ki, oğlan çocuğu devletin malıdır. Bu devleti kimse kötülemesin, gidecek yerimiz yoktur. Devletsiz olmaktansa yaşamamak daha iyidir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Anneler Günü, Diyarbakır, Ergani, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da şehit annesi oğlunun eşyalarını müzeye çevirdi - Son Dakika


12:32 Karar Resmi Gazete’de 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:56 Biden’ın silah tehdidi sonrası ABD’den bir adım daha Kongre’ye sunulan rapor Netanyahu’yu küplere bindirecek Biden'ın silah tehdidi sonrası ABD'den bir adım daha! Kongre'ye sunulan rapor Netanyahu'yu küplere bindirecek
12:56 Hata yapma şansları yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 13:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da şehit annesi oğlunun eşyalarını müzeye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement