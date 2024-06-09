Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkisiyle Vatandaşlar Ambarçay'ı Tercih Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkisiyle Vatandaşlar Ambarçay'ı Tercih Ediyor

Diyarbakır'da sıcak hava etkisinin her gün artmasıyla vatandaşlar ve çobanlar, sulak ve serin olan Kocaköy ilçesindeki Ambarçay'ı tercih ediyor. Ambarçay, sessiz ortamı ve doğal güzelliği ile huzur veren yerler arasında dikkat çekiyor. Hayvanlarını çaya götüren insanlar piknik yapmak ve balık tutmak için de burayı tercih ediyorlar.

09.06.2024 12:19
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Diyarbakır'da sıcak hava etkisinin her gün artmasıyla vatandaşlar ve çobanlar, sulak ve serin olan Kocaköy ilçesindeki Ambarçay'ı tercih ediyor.

İlçeye yaklaşık 4 kilometre mesafede olan Ambarçay, sessiz ortamı ve doğal güzelliği ile huzur veren yerler arasında dikkat çekiyor. Sıcak hava etkisinin her geçen gün artmasıyla özelikle bölge halkı ve çobanların tercih ettiği uğrak noktalardan bir yer olarak biliniyor.

Hayvanlarını çaya götüren Abdürrahim Kaya, insanlar buraya pikniğe geldiğini söyleyerek, "Havalar sıcak olduğundan dolayı hayvanları buraya getiriyoruz. Pikniğe gelen, balık tutan var. Burayı keşfedenler sıklıkla geliyorlar. Serindir, suyu akıcıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkisiyle Vatandaşlar Ambarçay'ı Tercih Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkisiyle Vatandaşlar Ambarçay'ı Tercih Ediyor - Son Dakika
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