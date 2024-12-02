Diyarbakır\'da Son Kullanım Tarihi Geçmiş 363 Kilogram Pasta Malzemesine El Konuldu

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 363 kilogram pasta malzemesine el koydu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, işletmelerde denetimler yaparak halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Gıda Denetim ekipleri, pastanelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde bir pastane imalathanesinde yaptığı denetimde, son kullanım tarihi geçmiş 363 kilogram pasta malzemesine el koydu. Ekipler pasta malzemelerini imha ederek, iş yeri hakkında yasal işlem başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenli gıdaya ulaşması için gerekli her türlü tedbiri alarak denetimlere devam edecek. - DİYARBAKIR