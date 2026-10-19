Diyarbakır'da Surp Giragos'ta boğazına yemiş kaçan KOAH hastası Heimlich'le kurtuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Surp Giragos'ta boğazına yemiş kaçan KOAH hastası Heimlich'le kurtuldu

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Diyarbakır\'da Surp Giragos\'ta boğazına yemiş kaçan KOAH hastası Heimlich\'le kurtuldu
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezerken boğazına kuru yemiş kaçan KOAH hastası yaşlı şahıs, Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Şahsın ikinci kez Heimlich müdahalesiyle hayata tutunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da yediği kuru yemişlerin nefes borusuna kaçması sonucu nefesi kesilen KOAH hastası yaşlı şahıs, "Heimlich" manevrasıyla hayata tutundu.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezen bir kişi, dışarı çıkacağı esnada yediği kuru yemişler boğazında kaldı. Şahsın nefessiz kalıp dengesini kaybettiğini görenler, "Heimlich" manevrasıyla müdahalede bulundu. Şahıs, dakikalarca müdahalenin ardından kuru yemişlerin dışarı atılmasıyla nefes alabildi. Sırtı sıvazlanan şahıs, su içtikten sonra kendine gelebildi.

Şahsın, KOAH hastası olduğu ve ikinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırAcil DurumOlaylarGüncelSağlıkYerelKoahSurSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Surp Giragos'ta boğazına yemiş kaçan KOAH hastası Heimlich'le kurtuldu - Son Dakika
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