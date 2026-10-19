Diyarbakır\'da Surp Giragos\'ta boğazına yemiş kaçan KOAH hastası Heimlich\'le kurtuldu

Diyarbakır'da yediği kuru yemişlerin nefes borusuna kaçması sonucu nefesi kesilen KOAH hastası yaşlı şahıs, "Heimlich" manevrasıyla hayata tutundu.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezen bir kişi, dışarı çıkacağı esnada yediği kuru yemişler boğazında kaldı. Şahsın nefessiz kalıp dengesini kaybettiğini görenler, "Heimlich" manevrasıyla müdahalede bulundu. Şahıs, dakikalarca müdahalenin ardından kuru yemişlerin dışarı atılmasıyla nefes alabildi. Sırtı sıvazlanan şahıs, su içtikten sonra kendine gelebildi.

Şahsın, KOAH hastası olduğu ve ikinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtulduğu öğrenildi.