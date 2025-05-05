Diyarbakır'da Taksimetre Ücretlerine Yüzde 30-35 Arası Zam Bekleniyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Taksimetre Ücretlerine Yüzde 30-35 Arası Zam Bekleniyor

Diyarbakır\'da Taksimetre Ücretlerine Yüzde 30-35 Arası Zam Bekleniyor

Diyarbakır'da taksiciler, taksimetre ücretlerine yönelik yüzde 30 ila 35 oranında bir iyileştirme yapılmasını bekliyor. Taksiciler, olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle mevcut ücretlerin kendilerine zarar verdiğini belirtiyor.

05.05.2025 22:03  Güncelleme: 22:25
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Diyarbakır'da taksiciler, taksimetre ücretlerine yüzde 30 ila 35 oranında iyileştirme bekliyor.

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüdai Gidici ve Diyarbakır Ticari Taksiciler Kooperatifi Başkan Mehmet Yalçın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Temel Cengiz ile görüşerek, taksimetre ücretlerine yüzde 40 oranında bir iyileştirme yapılması talebini iletti. Görüşmede karar çıkmazken, yarın yüzde 30 ila 35 oranında bir iyileştirme yapılacağının açıklanması bekleniyor.

TİTAK Başkanı Mehmet Yalçın, "Başkanla yaptığımız görüşme olumlu geçti. Yarın sabah saat 10.00'da yapılacak toplantının ardından taksimetre ücretlerine yüzde 30 ila 35 oranında bir zam yapılacak. Ayrıca 5 ay sonra yeni bir fiyat güncellemesine daha gidilecek" dedi.

Taksici Azat Kaya, kısa mesafenin 90 TL olduğunu ve bu durumun kendilerinin zararına olduğunu belirterek, "90 TL'ye yolcu taşıyoruz. 12 saat çalışıyoruz, 600 TL ancak kazanabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Taksimetre Ücretlerine Yüzde 30-35 Arası Zam Bekleniyor - Son Dakika

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