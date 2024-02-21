Diyarbakır'da Tarihe Yolculuk Müze Gezi Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tarihe Yolculuk Müze Gezi Projesi İmzalandı

Diyarbakır\'da Tarihe Yolculuk Müze Gezi Projesi İmzalandı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalayarak 'Tarihe Yolculuk Müze Gezi Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında bin vatandaş kültürel, tarihi ve bilimsel bilinç oluşturacak.

21.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:55
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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile vatandaşlarda kültürel, tarihi ve bilimsel bilinç oluşturmak amacıyla "Tarihe Yolculuk Müze Gezi Projesi" işbirliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje çerçevesinde belediyeye bağlı çocuk, kadın, genç ve yaşlı merkezlerinde eğitim alan ve hayatında hiç müze gezisine gitmeyen yaklaşık bin vatandaş yararlanacağı belirtildi.

Tarihin büyülü atmosferinin her yaş grubu için ilgi çekici olduğunu belirten Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari, proje ile amaçlarının daha önce hiç geziye katılmayan vatandaşlar da kültürel, tarihi ve bilimsel bilinç oluşturmak olduğunu kaydetti.

Ensari, 'Yenişehir Belediyemize bağlı merkezlerimizde eğitim alan yaklaşık bin vatandaşımızın yararlanacağı projemizde bizlere destek olan başta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci'ye, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Mehmet Sabahattin Genç'e ve Diyarbakır Müze Müdür Vekilimiz Müjdat Gizligöl'e çok teşekkür ediyorum, yeni genç kaşif adaylarımıza da şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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