Diyarbakır'da terzilik mesleğiyle uğraşan ustalar, insanlık tarihinin en eski zanaatlarından sayılan sektörde, hazır giyimin dışında gençler tarafından bir meslek olarak görülmemesi ve bu mesleğe ilgi gösterilmemesi nedeniyle her geçen gün yok olduğunu söylüyor.
Bir dönem en gözde mesleklerden sayılan el emeği, göz nuru gerektiren terzilik mesleği, teknoloji gelişip fabrikasyon ürünler arttıkça olmaya yüz tuttu. Bu sebeple Diyarbakır'da da terzilerin sayısı her geçen gün azalıyor.
Kentte terzilik mesleğini icra eden Edip (37) ve Serhat İlhan (39) kardeşler, 10 ve 12 yaşındayken "Bir mesleğiniz olsun" diyerek işi öğrendikten sonra 10 yıldan bu yana kendi terzi dükkanlarında çalışıyor.
Günümüzde terziliğin bir meslek olarak görülmediğini söyleyen Sehat İlhan, "Bizi ailemiz, bir meslek sahibi olun diyerek terzinin yanına gönderdi. Biz de bu mesleği öğrendik. Ancak bugün aileler terziliği meslek olarak görmediğinden, ne yazık ki çocuklarını bu işi öğrenmeleri için çırak olarak bir terzinin yanına göndermiyor. Böyle olunca da yeni terziler de yetişmiyor. Öyle görünüyor ki mesleğin son temsilcileri bizler olacağız" dedi.
Edip İlhan ise, erkek terzisinde mesleği öğrenmelerine rağmen şimdilerde ağırlıklı olarak bayan kıyafeti diktiklerini ifade etti.
İlhan, "Erkek giysilerine, özellikle de takım elbiselere konfeksiyon ürünleri arttıktan sonra ilgi azaldı. Biz de böyle olunca kadın giysilerine yöneldik. Abiye başta olmak üzere her türlü kadın kıyafeti dikiyoruz. Bu arada onarım işleri de yapıyoruz. Son zamanlarda abiyenin yerini günlük giysiler almaya başladı. Konfeksiyon ürünleri kadar ekonomik şartlarda bunda etkili oldu sanıyorum" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR
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Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da terzilik mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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