Diyarbakır'da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü ulu çınarları ve hastaları ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tek başına yaşayan ve özellikle bayramlarda kapılarının çalınmasını bekleyen ulu çınarların ve hastaların bayramı buruk geçirmemesi için harekete geçti. Başkanlık bünyesinde oluşturulan ekipler, yanlarına aldıkları 300 liralık alışveriş kartı ve çeşitli hediyelerle gerçekleştirdikleri bayram ziyaretleriyle yaşlıların ve hastaların evlerini şenlendirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, ziyaretlerde ulu çınarlara ve hastalara daha iyi hizmet verebilmek için sorun ve taleplerini dinleyerek Ramazan Bayramlarını kutladı. Yaşlıları yalnız bırakmamak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Akyıldız, sosyal belediyecilik gereği en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. - DİYARBAKIR