Diyarbakır'da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı

03.05.2022 17:02
Diyarbakır'da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü ulu çınarları ve hastaları ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü ulu çınarları ve hastaları ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tek başına yaşayan ve özellikle bayramlarda kapılarının çalınmasını bekleyen ulu çınarların ve hastaların bayramı buruk geçirmemesi için harekete geçti. Başkanlık bünyesinde oluşturulan ekipler, yanlarına aldıkları 300 liralık alışveriş kartı ve çeşitli hediyelerle gerçekleştirdikleri bayram ziyaretleriyle yaşlıların ve hastaların evlerini şenlendirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, ziyaretlerde ulu çınarlara ve hastalara daha iyi hizmet verebilmek için sorun ve taleplerini dinleyerek Ramazan Bayramlarını kutladı. Yaşlıları yalnız bırakmamak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Akyıldız, sosyal belediyecilik gereği en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı
Diyarbakır'da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı
Diyarbakır'da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, alışveriş, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da ulu çınarlar ve hastalar bayramda unutulmadı - Son Dakika


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