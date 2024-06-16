Diyarbakır'da Vatandaşlar Bayramda Mezarlık Ziyareti Yaptı

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Diyarbakır'da, Kurban Bayramı münasebetiyle namazdan hemen sonra vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını mezarları başında ziyaret etti.

Diyarbakır'da bayram namazı sonrası merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na giden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Duygulu anların yaşandığı mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlar yanlarında getirdikleri sularla mezarlıkta bulunan çiçekleri suladı.

Babası Dengbej Seyithan Boyacı'yı mezarı başında ziyaret eden Recep Şimşek, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Tüm İslam aleminin öncelikle Kurban Bayramı mübarek olsun. Her bayram olduğu gibi bu bayram da sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelerek vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettik. Ruhlarına fatiha okuyup dua ettik. Tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun." - DİYARBAKIR