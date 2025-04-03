Diyarbakır'daki Kiliselere Bayram İlgi - Son Dakika
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Diyarbakır'daki Kiliselere Bayram İlgi

Diyarbakır\'daki Kiliselere Bayram İlgi

Bayram tatilinde Diyarbakır'daki tarihi kiliseler, yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

03.04.2025 13:20
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Diyarbakır'da 9 günlük bayram tatili boyunca tarihi kiliseler, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentin zengin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan kiliseler, binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Mar Petyun Keldani Kilisesi'nde bayram süresince yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Özellikle farklı kültürleri keşfetmek isteyen turistler, tarihi mekanlara yoğun ilgi gösterdi. Sur içinde 4 Ayaklı Minare'nin yanında yer alan Mar Petyun Keldani Kilisesi Vakıf Başkanı Yusuf Karadayı, 40 yıl babasının zangoçluk yaptığını ve kendisinin de devam ettirdiğini söyledi. Karadayı, "1987'den beri kilisenin vakıf başkanıyım. 1915'ten beri kilisemiz açık durumdadır. 2015'teki olaylardan dolayı sağ olsun devletimiz kilisemizi restore etti" dedi.

Karadayı, bayram tatilinde 4-5 bin civarı yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını ifade etti.

Tur rehberleri de artan turist hareketliliği sayesinde bölge ekonomisine katkı sağlandığını ifade etti. Tur rehberi Salih Dağ, Trabzon'dan geldiklerini ve her hafta Trabzon'dan Diyarbakır'a turist kafilesi getirdiklerini ifade etti. Dağ, "Tabii bayram olmasından dolayı çok yoğun. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa'ya çok yoğun bir şekilde turlar geliyor. Biz de bu bölgeyi ve burada yaşayan halkı, esnafı tanıtmaya çalışıyoruz ve gelen misafirlerimiz de çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar ve memleketlerine dönüyorlar" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Nurettin Yasak, Siirt'ten geldiklerini ve kiliseler ile kutsal mekanları görmek istediklerini söyledi. Yasak, "Gayet iyi korunmuş. Çok güzel. Gelip görülmesi gereken yerler" ifadelerini kullandı.

Mardin Derik'ten gelen Osman Türkoğlu, Diyarbakır'da gezilecek güzel yerler olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Kocaeli Gebze'den gelen Mehmet Çelik ise, Diyarbakır'a ilk gelişinin olduğunu, kiliselerin tümünü gezdiğini ve çok beğendiğini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'daki Kiliselere Bayram İlgi - Son Dakika

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