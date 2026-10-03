Diyarbakır'dan 6 bisikletçi Minab'daki katliamda ölen 168 çocuk için pedala bastı - Son Dakika
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Diyarbakır'dan 6 bisikletçi Minab'daki katliamda ölen 168 çocuk için pedala bastı

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Diyarbakır\'dan 6 bisikletçi Minab\'daki katliamda ölen 168 çocuk için pedala bastı
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Diyarbakır'dan 6 bisikletçi, İran'ın Minab kentine yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirmek için yola koyuldu. Yaklaşık 20 gün sürecek kervan, okul saldırılarında ölen 168 çocuğu anacak, götürdüğü mektup ve resimleri ailelere ulaştırıp çocuklara bisiklet hediye edecek.

Diyarbakır'dan yola çıkan 6 bisikletçi, İran'ın Minab kentine ulaşmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolculuğa başladı. Yaklaşık 20 gün sürmesi beklenen yolculuk boyunca güzergah üzerindeki katılımlarla birlikte bisikletçi sayısının 25-30 kişiye ulaşması bekleniyor.

Minab Bisiklet Kervanı adı verilen yolculuk, Minab'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden 168 çocuğu anmak, ABD ve İsrail saldırılarına karşı duruş göstermek, halkların dayanışmasını büyütmek ve direniş iradesini bisikletle görünür kılmak amacı taşıyor. Kervan, Minab'a ulaştığında çocukların aileleriyle buluşarak Türkiye'den götürülen mektup, resim ve dayanışma mesajlarını ulaştıracak. Ayrıca çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Kervanın dikkat çeken sembollerinden biri ise bisikletlerin arkasında taşınacak okul çantaları olacak. Klasik bisiklet heybeleri yerine okul çantalarının kullanılacağı yolculukta, Türkiye'deki çocukların yazdığı mektuplar, yaptığı resimler ve dayanışma mesajları Minab'a götürülecek.

Bisiklet İnisiyatifi sözcüsü Cengiz Yargıç, Diyarbakır'da buluştuklarını söyledi. Yargıç, "Buradan Van'a, Van'dan da İran'dan Minab'a, okul katliamının yapıldığı yere kadar 3 bin kilometre bisiklet süreceğiz. Evet, başlangıç noktamız Diyarbakır. Tarihi İpek Yolu rotası üzerinde olduğu için de Diyarbakır'ı seçtik. Cuma günü başladık, yağmurlu bir günde, bereketli bir günde. Çocuklar için gidiyoruz. Amerika ve İsrail'in yapmış olduğu katliamda bir okula bomba atılarak 168 çocuk katledildi. Biz de bunu unutturmamak için bisiklet heybelerimizi çocuk okul çantalarından yaptık. Çocuklardan resimler, mektuplar topladık. Türkiye'den aldığımız mektupları ve resimleri İran'daki çocuk kardeşlerimize götürüyoruz. 6 kişi başladık Diyarbakır'dan ama yolda toplana toplana gideceğiz, bir kervan usulü. Daha çok Van'da toplanacağız. Van'da da 25 kişi olacağız. İran tarafında da bizi ayrıca karşılayacaklar. Bir kervan usulü gidiyoruz. Yolda da bize eşlik edenler olursa bekleriz" dedi.

Yargıç yolculuğun ortalama 20 gün süreceğini ve olumsuz hava şartları da eklenirse daha uzun sürebileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"20 günlük bir bisiklet etabı var ama bu yağışa göre, duruma göre de uzayabilir. Biz çocuklar için gidiyoruz. Öncelikle böyle bir motivasyon var ve bu bir rahmettir, o da bir hayırdır. Bisikletçiler için de güzeldir. Biz yağmurdan ve doğadan kaçmıyoruz. Bisiklet benzin kullanmayan, doğaya saygılı. Biz doğayla mücadele etmiyoruz. Bu açıdan Amerika ve İsrail gibi insanlığı yok etmeye çalışan, doğaya karşı çıkan bu zihniyete de karşı çıktığımız için biz hem insanlığı, çocukluğu hem de doğayı temsil ediyoruz."

Kaynak: İHA
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