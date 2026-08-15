Diyarbakır Jandarma Komutanlığı\'na Ali Gemalmaz Atandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararları kapsamında, Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Ankara İl Jandarma Komutanlığına atanırken, yerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atandı. 31 Temmuz 2025 tarih ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 18 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Tarık Hekimoğlu'nun yerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanan Tümgeneral Ali Gemalmaz'ın önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a gelerek görevine başlayacağı belirtildi.