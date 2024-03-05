Diyarbakır\'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret etti

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Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, kırsal mahalleleri ziyaret edip, yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe merkezindeki hizmetlerin yanı sıra kırsal köylerde yapılan çalışmaları da yerinde görmek üzere ziyaretlerini sürdüren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, gittiği mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinleyip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretler çerçevesinde Boncuklu Mahallesine giden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, mahalle sakinlerinden kırsal mahalle hizmetleriyle ilgili talepleri dinlerken, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın kırsal mahalle ziyaretlerinin sürdüğü belirtildi. - DİYARBAKIR