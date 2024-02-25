Diyarbakır Lice'de Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Lice'de Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Diyarbakır Lice\'de Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde bulunan Yolçatı ve Dibek Mahallesi sınırlarında bulunan Hoydanagervan Tepe Bölgesi'nin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Vatandaşların bu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaklandı.

25.02.2024 18:48  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valiliği, Lice'de iki mahallenin 15 gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Dibek Mahallesi sınırlarında bulunan Hoydanagervan Tepe Bölgesi'nin 26 Şubat saat 00.01 (dahil) ile 11 Mart saat 00.01 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Valiliği, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Lice'de Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 20:08:52. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement