Diyarbakır Lice Otobüs Seferleri Artıyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesine yapılan otobüs seferlerini artırma kararı aldı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, sabah ve akşam saatlerindeki mevcut seferlere ek olarak öğle seferi de başlattı. Vatandaşlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından alınan kararın yerinde olduğunu ve ilgililere teşekkür ettiklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR