Diyarbakır Ticaret Borsası'nda 253 üye Beyaz Liste için oy veriyor - Son Dakika
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Diyarbakır Ticaret Borsası'nda 253 üye Beyaz Liste için oy veriyor

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Diyarbakır Ticaret Borsası\'nda 253 üye Beyaz Liste için oy veriyor
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Diyarbakır Ticaret Borsası'nda 253 üyenin oy kullanacağı seçim başladı; Başkan Engin Yeşil, Beyaz Liste ile tek liste halinde yeniden aday. 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek; Yeşil, 14 kişilik meclis listesinde yalnızca bir değişiklik olduğunu belirtti.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) seçimleri başladı. 253 üyenin oy kullanacağı seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Beyaz Liste ile tek liste halinde yeniden aday oldu. Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'ye kadar devam edecek.

Diyarbakır Ticaret Borsasında seçim heyecanı yaşanıyor. Bağlar İlçe Seçim Kurulu tarafından borsanın konferans salonunda gerçekleştirilen seçimlerde, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, Beyaz Liste ile yeniden aday oldu. Toplam 253 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlere tek listeyle gidilirken, sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor.

"Üyelerimizin güvenine layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, üyelerin desteğine teşekkür ederek, yeni dönemde de ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket edeceklerini ifade etti. Yeşil, "Bugün gerçekleşen seçimlerde özellikle üyelerimizin göstermiş olduğu güvenden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün burada Beyaz Liste ile meclis arkadaşlarımızla birlikte tek liste halinde adayız. Seçimlerimiz başladı ve üyelerimiz oylarını kullanıyor. Bu dönem, benim üçüncü dönemim olacak. Bugüne kadar üyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve Diyarbakır halkımızla istişare ederek çalışmalarımızı yürüttük. Bundan sonra da aynı anlayışla üyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımızla istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diyarbakır ve borsamız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Yeni dönemde de Diyarbakır'ın ekonomik gelişimine katkı sunmak ve üyelerin taleplerine yönelik çalışmalar yürütmek için gayret göstereceklerini belirten Yeşil, yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Yeşil, "Bundan sonra da yeni projelerimizi üreterek üyelerimizle birlikte Diyarbakır için elimizden geleni, imkanlarımız dühilinde her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Borsamız ve Diyarbakır için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yeni dönemde yönetim ve meclis yapısına ilişkin de bilgi veren Engin Yeşil, meclis üyelerinin büyük ölçüde korunacağını, mevcut 14 kişilik meclis listesinde yalnızca bir değişiklik yapıldığını belirtti. Yeşil, "Meclisimizde sadece bir değişiklik var. Mevcut 14 kişinin içerisinden bir arkadaşımız değişiyor. Geri kalan 13 arkadaşımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Ticaret Borsası seçimlerinin saat 17.00'da bitmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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