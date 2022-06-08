Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi - Son Dakika
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Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi

08.06.2022 10:53

Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi Diyarbakır'da Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, doğaya dikkat çekmek için Türkiye'nin her bir yanında kadrajladıkları fotoğrafları sergiledi.

Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, doğaya dikkat çekmek için Türkiye'nin her bir yanında kadrajladıkları fotoğrafları sergiledi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Türk Telekom Mesleki Anadolu Lisesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ve 9. sınıf öğrencileri doğaya dikkat etmek için okul bahçesi ve koridorlarını kadrajladıkları görsellerle sergi düzenledi. Açılışı gerçekleşen sergiye ilçe milli eğitim müdürü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı yetkilileri Yenişehir Mesleki Eğitim Müdürlüğü, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Psikoloğu Sebahattin Zenger, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. 50 fotoğraf ve 50 resmin sergilendiği sergi katılımcıların ilgisini çekti.

Türk Telekom Mesleki Anadolu Lisesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretmeni Abdurrahim Kılıç, son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada küresel ısınma alıp başını gittiğini, doğaya karşı bir öfke varmış gibi ormanlar yakıldığını kaydetti. Kılıç, "Doğa kirleniyor, bizde doğaya dikkat çekmek adına okulumuzda RTV öncülüğünde fotoğraf sergisi yapmak istedik. Fotoğraf sergisinde bu doğa tahribatına dikkat çekmek istedik ve bu sergiyi hazırladık" dedi.

11. sınıf öğrencisi Mehmet Mahsum Ökmez, 3 hafta önce Mardin gezisinde Dara'da çektiği fotoğrafı sergilediğini belirtti. Ökmez, "Dışarı çıkarken bu manzarayı gördüm ve çektim güzelde bir fotoğraf yakaladığımı düşünüyorum. Renkler ve tonları hoşuma gitti sergilenmesi de çok güzel oldu" diye konuştu.

Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi
Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi
Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi
Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Sinema, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakırlı öğrenciler doğaya dikkat çekmek için sergi düzenledi - Son Dakika

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