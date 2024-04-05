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Diyetisyen İlayda Kuzucu: "Ramazan ayından sonra metabolizmamızı hızlandırmalıyız"

DENİZLİ - Ramazan ayı sonrasında vatandaşların nasıl beslenmesi gerektiği hakkında açıklama yapan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Diyetisyeni İlayda Kuzucu, "Tutulan oruçlardan sonra metabolizmamız yavaşladı. Ramazan ayından sonra metabolizmamızı hızlandırmalıyız" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tutulan oruçlardan sonra kilo problemi yaşayan vatandaşların doğru beslenmesi hakkında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Diyetisyeni İlayda Kuzucu açıklamalarda bulundu. Uzun süre aç kalındıktan sonra metabolizmanın yavaşladığını belirten Kuzucu, "Ramazan ayıyla beraber metabolizma düzeyimiz yavaşladı. Belirli bir düzenimiz vardı. Bu nedenle metabolizma hızımızı arttırmamız gerekecek. Antioksidan özellikli meyveleri diyetimize ilave edeceğiz. Su tüketimini arttırmamız gerekecek. Çünkü ramazan orucuyla beraber su tüketiminde de belirli miktarda kısıtlamamız vardı. Günlük yaklaşık 3 litreye kadar sıvı tüketimi alınması hedefliyoruz. Bu sıvı tüketimi bitki çayları, maden suları, olabildiğince az kalorili ve şekersiz sıvıların tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır" dedi.

"'Kilo almaya yatkın bir dönemdeyiz"

Oruç döneminden sonra öğünlerin artacağından dolayı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kuzucu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle oruçla beraber uzun süreli bir açlık sürecimiz vardı. Bu açlık sürecinde vücudumuzda salgılanan ghrelin hormonu dediğimiz bir açlık hormonu var. Bu açlık hormonu vücut yağ ve karbonat değerlerini biraz daha dengeye getirip, iştahı arttırmaya yönelik bir hormon. Ramazan ayında ghrelin hormonu belirli bir seviyeye ulaşmış olduğundan ve porsiyon miktarlarında artış olabileceği için biraz kilo almaya yatkın dönemdeyiz. Bu nedenle beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli etken ise kan şekerini dengelemek olacak. Bayram ile beraber şeker ve şerbetli tatlı tüketimi ile birlikte biraz daha kan şekeri dengesini sağlamamız gerekecek. Belirli miktarlarda karbonat grubundan tüketecekseniz yarım porsiyon olmasına dikkat edebilirsiniz. Özellikle ramazan bayramı sürecinde çok şerbetli, yoğun tatlılardan ziyade sütlü tatlılar ve meyve tüketimi ile destekleyebilirsiniz.