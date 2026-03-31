Dizel Araç Satışları Durgunlaştı

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Mazota gelen üst üste gelen zamlar nedeniyle galericiler dizel araç alım satımının durma noktasına geldiğini ifade etti. Osmaniyeli galerici Mehmet Ali Ballı, "Mazotun 80 lira olmasıyla dizel araçlarda tamamen bir durgunluk oldu. Vatandaş dizel araçları elinden çıkarmayı düşünüyor, biz de satamadığımız için bu konuda dizel araçlara pek yönelmiyoruz, almıyoruz; aldıklarımızı da zaten satamıyoruz" dedi.

Galericilik yapan Mehmet Ali Ballı, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Artan mazot fiyatları bizim sektörü biraz daha etkiledi. Zaten piyasa durgundu, öyle aşırı alım satım, ticaretimiz yoktu. Mazotun 80 lira olmasıyla da dizel araçlarda tamamen bir durgunluk oldu. Vatandaş dizel araçları elinden çıkarmayı düşünüyor, biz de satamadığımız için bu konuda dizel araçlara pek yönelmiyoruz, almıyoruz; aldıklarımızı da zaten satamıyoruz. Piyasa durgun, ekonomi de zaten pek canlı değil. Halkımız da bunu tasarruf olarak gördüğü için dizel araçları elinden çıkarmaya çalışıyor. Almak isteyenler dizelden uzak duruyor. Daha çok LPG'li ya da benzinli araçlara talep var."

"Dizel araçların ekspertiz sayısı düştü"

Oto ekspertiz işi yapan Cengizhan Kayran ise "Zaten memleketimizdeki araçların onda yedisi mazotlu olduğu için satışlarda bir kırılma, bir düşüş mevcut. Mazot fiyatının biraz daha düşmesini devletimizden talep ediyoruz. Haftalık bazda 20-25 araba bazında bir ekspertizimiz oluyordu, 25 araba ortalama zaten 15'i, 19'u dizeldi diyebilirim. Ama mazot zamlarından dolayı alıcı da biraz daha temkinli davranıyor, ne yapacağını bilmiyor. Bundan dolayı satımlarda alımlarda düşüşler mevcut" diye konuştu.