Dizel Araç Satışları Durgunlaştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mazot fiyatlarının artışı, Osmaniye'deki galericileri dizel araç alım satımında zor duruma soktu.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Mazota gelen üst üste gelen zamlar nedeniyle galericiler dizel araç alım satımının durma noktasına geldiğini ifade etti. Osmaniyeli galerici Mehmet Ali Ballı, "Mazotun 80 lira olmasıyla dizel araçlarda tamamen bir durgunluk oldu. Vatandaş dizel araçları elinden çıkarmayı düşünüyor, biz de satamadığımız için bu konuda dizel araçlara pek yönelmiyoruz, almıyoruz; aldıklarımızı da zaten satamıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde galericiler mazota gelen üst üste zamlar nedeniyle dizel araç satışında azalma görüldüğünü ifade etti.

Galericilik yapan Mehmet Ali Ballı, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Artan mazot fiyatları bizim sektörü biraz daha etkiledi. Zaten piyasa durgundu, öyle aşırı alım satım, ticaretimiz yoktu. Mazotun 80 lira olmasıyla da dizel araçlarda tamamen bir durgunluk oldu. Vatandaş dizel araçları elinden çıkarmayı düşünüyor, biz de satamadığımız için bu konuda dizel araçlara pek yönelmiyoruz, almıyoruz; aldıklarımızı da zaten satamıyoruz. Piyasa durgun, ekonomi de zaten pek canlı değil. Halkımız da bunu tasarruf olarak gördüğü için dizel araçları elinden çıkarmaya çalışıyor. Almak isteyenler dizelden uzak duruyor. Daha çok LPG'li ya da benzinli araçlara talep var."

"Dizel araçların ekspertiz sayısı düştü"

Oto ekspertiz işi yapan Cengizhan Kayran ise "Zaten memleketimizdeki araçların onda yedisi mazotlu olduğu için satışlarda bir kırılma, bir düşüş mevcut. Mazot fiyatının biraz daha düşmesini devletimizden talep ediyoruz. Haftalık bazda 20-25 araba bazında bir ekspertizimiz oluyordu, 25 araba ortalama zaten 15'i, 19'u dizeldi diyebilirim. Ama mazot zamlarından dolayı alıcı da biraz daha temkinli davranıyor, ne yapacağını bilmiyor. Bundan dolayı satımlarda alımlarda düşüşler mevcut" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:41:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.