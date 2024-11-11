DMM'den Ticaret Yalanlaması - Son Dakika
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DMM'den Ticaret Yalanlaması

DMM\'den Ticaret Yalanlaması

DMM, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin durduğunu, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

11.11.2024 17:46
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada paylaşılan " Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiası doğru değildir. Türkiye, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Bahse konu paylaşımlarda geçen, 'TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor' iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin mayısa kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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