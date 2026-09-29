DMZ'de patlamanın ardından Kuzey Kore'ye ait mayın bulundu, 3 asker yaralanmıştı - Son Dakika
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DMZ'de patlamanın ardından Kuzey Kore'ye ait mayın bulundu, 3 asker yaralanmıştı

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Güney Kore ordusu, DMZ'de 21 Eylül'de 3 askerin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından bölgede Kuzey Kore'ye ait anti-personel mayını bulunduğunu duyurdu. Savunma Bakanı Kang Shin-chul, mayınların neden olduğu kesinleşirse sorumluluğun Pyongyang'a ait olacağını söyledi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Silahtan Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de meydana gelen ve 3 Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından olay yeri yakınlarında Kuzey Kore'ye ait bir kara mayını bulunduğu bildirildi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Silahtan Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 21 Eylül'de meydana gelen ve 3 Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore ordusu, olay yeri yakınlarında yapılan incelemeler sırasında Kuzey Kore'ye ait olan ve insanlara karşı kullanılan bir "anti-personel mayını" bulunduğunu duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanı Kang Shin-chul ise Kuzey Kore'ye ait mayınlardan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın, 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'nda ateşkesi sağlayan anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğunu belirterek, "Patlamaya Kuzey Kore güçleri tarafından yerleştirilen mayınların neden olduğu kesinleşirse, sorumluluk Pyongyang yönetimine ait olacağı için buna uygun tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

Sınır bölgesinde meydana gelen patlama Kuzey Kore şüphesine yol açmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, DMZ'nin güneyinde 21 Eylül'de bir patlama meydana geldiği bildirilmişti. 2'si ağır olmak üzere 3 Güney Koreli subayın yaralanmasına yol açan patlamanın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı Askeri Ateşkes Komisyonu ortaklığında soruşturma başlatılmıştı. İlk belirlemelere göre meydana gelen patlamanın Kuzey Kore tarafından döşenen mayınlardan kaynaklandığının değerlendirildiği ifade edilmişti.

Kaynak: İHA
Kuzey KoreGüney KorePyongyangGüvenlikPolitikaDünyaYerelSon Dakika

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