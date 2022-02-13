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Doç. Dr. Şen, Emniyet Müdürü Alçalar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Doç. Dr. Şen, Emniyet Müdürü Alçalar'ı ziyaret etti

13.02.2022 08:54
Doç. Dr. Şen, Emniyet Müdürü Alçalar'ı ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan Doç. Dr. Yusuf Furkan Şen, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan Doç. Dr. Yusuf Furkan Şen, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret eden Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan Doç. Dr. Yusuf Furkan Şen, İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik verilecek hizmet içi eğitim hakkında bilgi verdi.

Şen'i makamında kabul eden Akçalar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaret sonrası Müdür Alçalar, günün anısına üzerinde polis arması bulunan tabağı Doç. Dr. Yusuf Furkan Şen'e hediye etti. - EDİRNE

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Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Edirne, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doç. Dr. Şen, Emniyet Müdürü Alçalar'ı ziyaret etti - Son Dakika


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