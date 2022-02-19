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Doğa harikası Hamsilos için ihale tamamlandı - Son Dakika

Doğa harikası Hamsilos için ihale tamamlandı

19.02.2022 13:46

- Doğa harikası Hamsilos için ihale tamamlandı Dünyada benzeri az bulunan ve ziyaretçilerini hayran bırakan doğa harikası Sinop Hamsilos Tabiat Parkı için restorasyon ihalesi tamamlandı.

- Doğa harikası Hamsilos için ihale tamamlandı

SİNOP - Dünyada benzeri az bulunan ve ziyaretçilerini hayran bırakan doğa harikası Sinop Hamsilos Tabiat Parkı için restorasyon ihalesi tamamlandı.

Türkiye'nin 22. Tabiat Parkı olarak bilinen ve Türkiye'nin tek fiyordu unvanına sahip Hamsilos, bisiklet ve yaya yolu yapımı için geçen aylarda ihaleye çıkmıştı. İhale işlemleri tamamlandığını AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun sosyal medya hesabından duyurdu. Giresun, yaptığı açıklamada, "Hamsilos'un güzelliğine güzellik katacak ihale tamam. Hamsilos'a yapılacak olan bisiklet ve yaya yolu projelerimizin ihalesi tamamlandı. Yapım çalışmaları başlayan proje tamamlandığında ilimizin turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Çalışmaların, 6 ay bir sürede tamamlanarak Sinopluların hizmetine sunulacağı ifade edildi.

"Türk Donanması'nı kurtaran yer"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sinop ziyaretinde Vali Erol Karaömeroğlu'nun hediye ettiği Hamsilos tablosunu aldıktan sonra "Türk donanmasını kurtaran yer" ifadelerini kullanmıştı.

"Osmanlı-Rus savaşının seyrini değiştirdi"

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, Hamsilos'un Osmanlı-Rus savaşı döneminde Hamsilos Koyu'nda uygulanan strateji ile savaşın seyrini değiştirdiğini dile getirdi. Süren, "Hamsilos deyince dünyada örneği bir tek Norveç'te olan ve ikincisi de Türkiye'de Sinop'ta olan bir koy. Dünyanın birçok yerinde çok çeşitli koylar var fakat farklı bir kıyı oluşumuyla oluşmuş ve derinliği bakımından da diğer koylardan ayırt edilecek önemli koyumuz. Antik dönemden beri bu koyumuz gerek denizciler tarafından, savaş gemileri tarafından, korsanlar tarafından kullanıldığını biliyoruz. Türk tarihinde de önemlidir Hamsilos Koyu. Osmanlı-Rus savaşlarında Osmanlı donanmasının orada saklanarak mevzi alarak savaşın seyrini değiştirdiğini biliyoruz. Sinop Karadeniz sahillerinde önemli bir ayrıntısı diyebiliriz" dedi.

Doğa harikası Hamsilos için ihale tamamlandı
Doğa harikası Hamsilos için ihale tamamlandı
Doğa harikası Hamsilos için ihale tamamlandı

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Bisiklet, Türkiye, Osmanlı, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğa harikası Hamsilos için ihale tamamlandı - Son Dakika


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